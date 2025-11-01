Napoli/Como: oggi il “ritorno” in campo di qualche pezzo pregiato

Appuntamento alle 18.00 al Maradona per l’ennesima tappa del tour de force azzurro. Qualche “pezzo” pregiato torna a disposizione, vedremo se da subito. Scrive il CdS: “McTominay e Hojlund torneranno al loro posto, dal 1’, con Rasmus che era rientrato proprio martedì collezionando spazio nel finale dopo aver saltato le tre precedenti partite per le noie accusate in nazionale. L’ultima da titolare quasi un mese fa, 5 ottobre, 2-1 al Genoa, gol decisivo proprio suo. Con loro dovrebbe esserci anche Rrahmani che a Lecce era tornato tra i convocati. Amir è in vantaggio su Juan Jesus per comporre, per la prima volta quest’anno dall’inizio, la coppia di centrali della scorsa stagione. Tra le notizie piacevoli anche il rientro di Lobotka, pronto ad accomodarsi in panchina. Un altro recupero prezioso per Conte. Altra novità di formazione, il ritorno di Neres da titolare, stavolta a sinistra dopo aver fatto il falso nove con l’Inter e dopo aver giocato sulle due corsie a Lecce nella ripresa. Squadra completata con Milinkovic-Savic in porta, Di Lorenzo e Spinazzola terzini (il quinto possibile cambio rispetto a martedì), Gilmour confermato in regia con Anguissa e McT ai suoi lati e Politano a destra nel tridente offensivo. Lang in panchina: rientrato il problema dopo il colpo alla coscia sinistra.”

