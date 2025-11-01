Napoli/Como – Il fischietto a Zufferli due su due. Secondo precedente nel giro di un mese

Guai a rilassarsi e a tirare il fiato perché il fitto calendario non ammetterà pause. Mancano infatti poco più di 24 ore al fischio d’inizio di Napoli–Como, anticipo della decima giornata di Serie A in agenda al Maradona sabato 1 novembre alle ore 18.

Un test importante per verificare le ambizioni di vertice di entrambe le squadre quello che sarà arbitrato dal signor Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato nel suo lavoro dal contributo dei due guardalinee Mokhtar e Fontemurato. A ricoprire il ruolo di quarto ufficiale ci penserà invece il signor Crezzini, con Di Bello al VAR e Abisso AVAR. Lo si legge sul sito ufficiale dell’AIA.

Statistiche e precedenti

Gli azzurri ritroveranno sulla propria strada il fischietto friulano a circa un mese di distanza dall’unico precedente di questa stagione di Serie A contro la Fiorentina: era il 13 settembre e gli azzurri riuscirono a imporsi per 3-1 in trasferta al Franchi.

Sarà invece la seconda uscita in assoluto per Zufferli in quel del Maradona, visto il match arbitrato a gennaio 2025 contro l’Hellas Verona e terminata sul 2-0 in favore della squadra di Conte. Per i lariani sarà invece la seconda direzione di gara nel massimo campionato con Zufferli in campo, alla luce dell’unico trascorso con l’Atalanta diretto ad inizio ottobre e finito sul risultato di 1-1. Fonte: Il Mattino