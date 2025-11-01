Lukaku al lavoro a Castel Volturno, Lobo vede la panchina

Tutto secondo programma. Ieri a Castel Volturno si è rivisto Romelu Lukaku che ha svolto lavoro differenziato dopo aver trascorso i primi mesi dopo l’infortunio in Belgio per la riabilitazione tra Bruxelles e il centro Move to Cure di Anversa. Il rientro è previsto tra metà e fine dicembre. Conte lo aspetta. Oggi, intanto, Big Rom sarà special guest come spettatore al Maradona. Il Napoli che alle ore 18 affronterà il Como di Fabregas per la decima di Serie A cambierà volto rispetto a quello di Lecce. Conte torna a fare cambi, stavolta ritrovando un po’ di protagonisti che al Via del Mare, nell’ottica delle rotazioni per un calendario ricco (martedì c’è l’Eintracht per la Champions), erano partiti inizialmente dalla panchina. Tra le notizie piacevoli anche il rientro di Lobotka, pronto ad accomodarsi in panchina. Fonte: CdS

