La Fiorentina solleva Pradè dal suo incarico! Il comunicato del club

By Guido Russo
Le strade di Daniele Pradè e della Fiorentina si separano! Ad annunciarlo il club toscano con un comunicato ufficiale.

Questo il suo contenuto:

ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè.

La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità.

“A Daniele – le parole del Presidente e sua moglie Catherine – auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”.

Resta da capire adesso quale sarà il futuro di Stefano Pioli, che si gioca la panchina domani contro il Lecce.

