Il Napoli frena in casa con il Como, al Maradona finisce 0-0

(Adnkronos) – Il Napoli frena in casa con il Como. Gli azzurri si fanno bloccare sullo 0-0 allo stadio 'Maradona' nel match del sabato pomeriggio della decima giornata di Serie A. Gli ospiti giocano un ottimo primo tempo e hanno una grande occasione per sbloccare la partita al 26' ma Morata si fa parare un rigore da Milinkovic-Savic. La squadra di casa cresce nella ripresa ma non trova il guizzo per scardinare la difesa avversaria. Finisce con un punto a testa che permette agli azzurri di essere in vetta da soli con 22 punti, uno in più della Roma impegnata domani in trasferta con il Milan e ai lariani di salire a quota 17, in quinta posizione. Primo tentativo da parte del Napoli al 3', cross di Spinazzola, colpo di testa di Rrahmani, debole e fuori dallo specchio della porta. Al 5' un pallone respinto dalla difesa azzurra arriva a Caqueret che calcia al volo, Milinkovic-Savic para. All'8' primo cambio per Fabregas, Kempf alza bandiera bianca per un problema alla caviglia, entra Diego Carlos. Al 12' ripartenza del Napoli con Spinazzola che serve Neres che a sua volta di prima intenzione cerca Hojlund, chiude in angolo in scivolata Diego Carlos. Al 16' giallo Perrone viene ammonito per un fallo su Gilmour. Al 21' giallo anche per Anguissa per un fallo su Morata. Al 26' bell'azione in verticale del Como con Morata che anticipa Milinkovic sull'uscita e il portiere lo travolge e Zufferli assegna il rigore. Lo stesso ex attaccante di Milan e Juventus si incarica della battuta ma si fa parare la conclusione da Milinkovic-Savic. Al 32' conclusione improvvisa di McTominay, Butez respinge in tuffo. Al 37' anche Conte è costretto a una sostituzione, Gilmour esce per un problema alla coscia destra, al suo posto Elmas. Al 40' giallo per Smolcic che 'placca' Hojlund lanciato sulla fascia. Al 43' Neres per l'inserimento di McTominay, la conclusione dello scozzese viene contrastata dalla difesa lariana. Nel recupero il Como lavora una buona palla al limite dell'area del Napoli, arriva a Nico Paz che calcia: la conclusione termina oltre la traversa. Conte riparte con Gutierrez al posto di Spinazzola. Al 3' ci prova proprio Gutierrez con una conclusione da fuori, palla oltre la traversa. Al 12' fiammata di Politano che si libera in area e calcia, Butez para in tuffo. Poco dopo ancora l'ex Sassuolo riceve nei pressi del limite dell'area, rientra e va al tiro ma schiaccia troppo la conclusione e Butez para agevolmente. Al 18' Smolcic mette in mezzo un gran pallone, Morata ci prova di testa e Rrahmani devia in angolo. Al 22' ammonizione per Politano per un intervento duro su Caqueret. Al 26' McTominay prova a fare una gran giocata al limite dell'area, controllo e tentativo di tiro al volo ma la conclusione è debole e il portiere ospite controlla senza problemi. Subito dopo Fabregas opta per un doppio cambio: entrano Posch e Da Cunha, escono Smolcic e Caqueret. Al 29' giallo per Elmas per un intervento falloso su Da Cunha. Conte inserisce Lang al posto di Neres. Al 37' il Como termina le sostituzioni: escono Morata e Addai, entrano Douvikas e Jesus Rodriguez. Al 42' cambia anche Conte, fuori Hojlund e Politano, dentro Lucca e Lobotka. Nel finale il Napoli ci prova con maggiore insistenza ma il Como regge l'urto e si porta a casa un punto meritato.

