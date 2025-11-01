Hojlund torna al centro dell’attacco, dalla tribuna sarà seguito dal belga

Ma se valgono le statistiche (e certo che qualcosa dicono), ci sarà pure una differenza tangibile tra un centravanti vero, autentico, che sia antico o moderno cambia poco, e un cosiddetto falso nueve: Rasmus Hojlund s’è presentato a modo suo, manco il tempo di vestirsi da principe azzurro e a Firenze, al debutto, al minuto 14’ dei suoi 73’ complessivamente giocati, già l’aveva buttata dentro. Come un Cavani qualsiasi, come un Higuain primissima maniera (beh, anche la seconda e la terza non fu niente male) o come un Lukaku, per restare in tema e dentro i tempi moderni. Poi, andando avanti, s’è tenuto in media: sei partite, quattro gol, e se non si fosse fermato alla vigilia della sfida con la Fiorentina, boh, vai a capire cosa avrebbe combinato! Gli attaccanti sanno come raccontarsi, lo dicono a parole loro: dategli un pallone nel centro dell’area, semmai anche fuori, e loro vi ribalteranno lo scenario, da così a così. Hojlund rientra nella categoria dei bomber che non si negano niente, è scritto nella sua “biografia”: con l’Atalanta, se ne è andato per dieci volte (in 34 gare) braccia al cielo, per godersi la brezzolina carezzevole del venticello. A Manchester, dentro un biennio terribile (per gli altri), 26 autografi personali, in 95 partite, un modo semplicissimo per tenersi il palcoscenico un po’ per sé, avvertire il fascio di luce addosso e ritrovarsi così poi a Napoli.

