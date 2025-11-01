Hernanes: “Fabregas? Elegante, educato, lucido in tutte le fasi”

Hernanes, ex centrocampista e oggi commentatore tecnico per Dazn, è intervenuto nel post-partita di Napoli-Como e si è espresso così sulla partita del Diego Armando Maradona: “Per il Como era una prova di fuoco, in casa del Napoli, e sicuramente non ne esce bocciato. Il Como ha dominato la partita, ma ha fatto fatica a entrare nella difesa perché Rrahmani e Buongiorno hanno fatto una prestazione incredibile.

Fabregas? Elegante, educato, lucido in tutte le fasi. Ed è anche rispettoso. Abbiamo visto Nico Paz giocare tante volte di tacco, anche Diao. Ma sono giocate che fanno perché vogliono andare in avanti, non le fanno per fare i fenomeni. Così rispettano la filosofia di gioco. Il Napoli ha un possesso palla maggiore perché hanno i calciatori più forti, il Como invece perché è fedele alla filosofia del suo allenatore”.

