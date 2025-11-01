Gutierrez: “Felice di essere al Napoli, con Conte posso crescere tanto. Complimenti al Como, squadra giovane e forte”

Miguel Gutierrez è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli-Como, ecco le sue parole.

“Cosa voglio dimostrare a Napoli? Molto importante giocare con giocatori di questo livello, un gruppo importante. Provo a riprendere rispetto a quello che mi chiedono, per ora è molto importante mettere minuti nelle gambe e rispettare ciò che chiede il mister. Il Napoli è una grande squadra e sono molto felice di essere qui. Rapporto con Conte? Può aiutarmi molto a migliorare, soprattutto dal punto di vista difensivo perchè posso crescere molto con il mister e con i suoi consigli. Como? Gli faccio i complimenti, ci sono tanti ragazzi spagnolo giovani e forti. Stanno facendo una grande stagione.”