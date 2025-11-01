Genoa, Criscito in panchina ad interim dopo le dimissioni di Vieira

Nuovo cambio di rotta in casa Genoa. Dopo una notte di riflessioni, Patrick Vieira ha deciso questa mattina di rinunciare alla guida della squadra.

Il club rossoblù ha affidato temporaneamente la squadra a Domenico Criscito, ex capitano e simbolo del Grifone, attuale tecnico dell’Under 17. Già allertato ieri dalla società, Criscito è stato ufficialmente chiamato a dirigere la prima squadra e condurrà oggi il primo allenamento, prima della partenza per Reggio Emilia dopo la rifinitura di domani.

Annullata la conferenza stampa che Vieira aveva programmato per il pomeriggio: si apre così una nuova fase, ancora tutta da scrivere, per il Genoa.

Fonte: La Gazzetta dello Sport