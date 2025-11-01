CalcioNapoliNews

Gare continue ed orari scomodi, ma al Maradona il Napoli non è mai solo

By Gabriella Calabrese
0

Il Maradona si prepara a due probabili sold out, nonostante gli orari non proprio comodissimi. Un tutto esaurito certo quello di oggi contro il Como di Fabregas, da raggiungere quello Champions contro i tedeschi dell’Eintracht. Scrive il CdS: “Ci sono ancora posti disponibili nei Distinti inferiori, in Posillipo, in Posillipo Premium, in tribuna Nisida e anche nelle curve inferiori. Esauriti, fino alla serata di ieri, soltanto i Distinti superiori e le curve superiori. Numeri comunque di primissimo piano. Il Maradona, in fondo, è tornato a essere un valore aggiunto: su cinque partite giocate in casa, quattro di campionato e una di Champions, il Napoli ha sempre vinto. Un segnale forte, che racconta meglio di ogni statistica quanto il fattore ambientale stia pesando. Il tifo è costantemente acceso, spinto anche dall’impronta di Conte. Le presenze restano tra le più alte d’Italia – sopra solo Inter, Milan e Roma, che hanno stadi più grandi ma fino a oggi un tasso di riempimento inferiore rispetto a quello del Napoli. Oggi, contro il Como, e martedì contro l’Eintracht: due appuntamenti casalinghi p rima della trasferta di Bologna e della sosta di novembre per gli impegni delle nazionali. L’obiettivo del sold out resta alla portata, perché la connessione tra la squ adra e la città non s’è mai persa in questi ultimi anni. Perché, anche se gli orari cambiano, lo spirito resta lo stesso: a Fuorigrotta, il Napoli non è mai solo” 

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli–Como: Conte ritrova Fabregas

Calcio

de Giovanni su Diego: “Identitario, fa parte del pantheon laico di…

News

All’ “ACADEMY ALESSANDRO SACCO” l’ XI/ma edizione del…

News

Hojlund torna al centro dell’attacco, dalla tribuna sarà seguito dal belga

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.