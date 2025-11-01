Gare continue ed orari scomodi, ma al Maradona il Napoli non è mai solo

Il Maradona si prepara a due probabili sold out, nonostante gli orari non proprio comodissimi. Un tutto esaurito certo quello di oggi contro il Como di Fabregas, da raggiungere quello Champions contro i tedeschi dell’Eintracht. Scrive il CdS: “Ci sono ancora posti disponibili nei Distinti inferiori, in Posillipo, in Posillipo Premium, in tribuna Nisida e anche nelle curve inferiori. Esauriti, fino alla serata di ieri, soltanto i Distinti superiori e le curve superiori. Numeri comunque di primissimo piano. Il Maradona, in fondo, è tornato a essere un valore aggiunto: su cinque partite giocate in casa, quattro di campionato e una di Champions, il Napoli ha sempre vinto. Un segnale forte, che racconta meglio di ogni statistica quanto il fattore ambientale stia pesando. Il tifo è costantemente acceso, spinto anche dall’impronta di Conte. Le presenze restano tra le più alte d’Italia – sopra solo Inter, Milan e Roma, che hanno stadi più grandi ma fino a oggi un tasso di riempimento inferiore rispetto a quello del Napoli. Oggi, contro il Como, e martedì contro l’Eintracht: due appuntamenti casalinghi p rima della trasferta di Bologna e della sosta di novembre per gli impegni delle nazionali. L’obiettivo del sold out resta alla portata, perché la connessione tra la squ adra e la città non s’è mai persa in questi ultimi anni. Perché, anche se gli orari cambiano, lo spirito resta lo stesso: a Fuorigrotta, il Napoli non è mai solo”

Factory della Comunicazione