Ferrara: “Il Napoli non ha mai veramente impensierito Butez”

By Vincenzo Buono
Ciro Ferrara, ex calciatore e oggi opinionista, ai microfoni di DAZN ha commentato il pareggio per 0-0 tra Napoli e Como. Queste le sue parole: “Il Napoli non è riuscito a segnare, ma nell’ultimo anno ho visto poche squadre con questa personalità al Maradona. Il Napoli non ha mai veramente impensierito il portiere Butez, tiri abbastanza centrali e prevedibili, una squadra insolitamente in difficoltà su alcune giocate del Como. La squadra di Fabregas non è lì per caso: la maniera in cui vuole riconquistare la palla non è da tutti, contro una squadra con lo Scudetto sul petto. Milinkovic-Savic? Senza nulla togliergli, è più un rigore sbagliato da Morata che non mi sembra calciato benissimo. Poi al di là di questo ci sono i suoi numeri che sono inconfutabili. Non basta essere alti se poi sei lento a scendere, invece lui…”.

Fonte: TMW

