Fabregas: “Quando giochi così e non vinci dà fastidio”

Ecco le parole dell'allenatore spagnolo

By Vincenzo Buono
Ecco le parole di Cesc Fabregas in conferenza stampa, al termine del match tra Napoli e Como:

Grande personalità, soprattutto nel primo tempo, che certifica la crescita.

“Sono soddisfatto. Me ne vado con un sapore di fastidio, perché quando giochi così e non vinci dà fastidio. Rispetto all’anno scorso meritavamo di più; nessuna squadra è venuta a pressare così qui. Stiamo crescendo tanto, come allenatore, per la prima volta non ho detto nulla tatticamente ai ragazzi, li ho solo ringraziati. Tanti giovani di 20 anni, 7 giocatori, che posso dire? Come allenatore non si può chiedere di più se non metterla dentro e vincere. Abbiamo fatto un altro step dopo Parma…”.

L’ha tradito il vecchietto Morata?

“No, abbiamo sbagliato contro il Verona l’uscita palla. Oggi è stato sfortunato, se la sentiva e ha sbagliato. Fa parte del calcio; dove siamo noi, c’è qualcosa di più importante del risultato. Devo guardare a tante cose per vedere la crescita della squadra”.

Manca qualcosa negli ultimi 16 metri?

“È la cosa più difficile; si paga tanto i giocatori per fare questa differenza. È una cosa che arriva piano piano, Nico non è lo stesso dell’anno scorso. Si cresce piano piano”.

Squadra più cattiva e sporca rispetto all’anno scorso?

“Sì, è possibile; fa parte della crescita. L’anno scorso Da Cunha e gli altri non andavano mai a terra per prendersi il fallo. Sono talmente giovani che non hanno queste cose… Dobbiamo gestire meglio, a livello arbitrale, l’uniformità. I ragazzi devono imparare e vedere come si può migliorare con pazienza”.

Quanta differenza vede col Napoli?

“Meno di due anni fa eravamo settimi in Serie B. Stiamo provando ad accorciare; il tempo lo dirà. Abbiamo anche giocato con un giorno in meno di recupero, i ragazzi hanno dato tutto dopo nemmeno 72 ore e dopo un problema avuto ieri sera con l’aereo. Questa fame mi piace; si deve continuare così e provare a fare lo stesso con Juve, Lazio, ecc.”.

Diao e Addai sugli esterni, scelta che ha sorpreso molti di noi.

“Era per mettere in difficoltà il Napoli che ti viene a prendere a uomo. Abbiamo creato difficoltà a Di Lorenzo e Politano. Sono molto contento per Hassan, che ci era mancato tanto. Contento di rivederlo e sono contento di tutti i ragazzi. Dobbiamo solo continuare così”.

Fonte: TMW

