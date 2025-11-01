NewsCalcioNapoli

Como, Fabregas sfida Conte: Douvikas favorito su Morata, c’è Diao dal 1’

Super sfida al Maradona alle 18

By Guido Russo
Riecco la sfida tra Fabregas e Conte, un incrocio che rievoca il successo lombardo dello scorso febbraio. Il tecnico spagnolo vuole ripetere lo “scherzo” inflitto allora alla squadra del suo ex compagno di battaglie, puntando sulla scia positiva del 3-1 rifilato al Verona nel turno infrasettimanale.

A poche ore dal match, entrambi gli allenatori hanno mantenuto il massimo riserbo, ma in casa Como le idee sono chiare: Fabregas intende confermare il suo 4-2-3-1, con poche variazioni rispetto all’undici di mercoledì. In difesa Kempf e Carlos si giocano una maglia, mentre sulla trequarti dovrebbe tornare Da Cunha al posto di Caqueret.

Spazio anche a Assane Diao, che lo scorso febbraio firmò il gol decisivo contro la squadra di Conte ma che è ancora a caccia della prima rete stagionale. In attacco, Douvikas è in vantaggio su Morata, pronto comunque a ritrovare il suo ex allenatore in una sfida dal sapore speciale.

Fonte: Corriere dello Sport

