CdS Campania – “I due tenori di Conte ‘LI ABBIAMO SOLO NOI’.” Assalto al Como

By Giuseppe Sacco
Napoli, interno e paradiso

I gol di McTominay e Anguissa esaltano il lavoro di Conte che ha una coppia unica di mezzeali

 

Quattro centri ciascuno: sono un’arma letale

McTominay è interprete perfetto del ruolo di mezzala sinistra. Dall’altra parte, in modo ormai simmetrico, continuerà a muoversi Anguissa, collega d’inserimenti e di gol. I due Fab, aspettando Lobotka e, ovviamente, Kdb. A oggi è lui, Frank, cinque volte Mvp della Serie A su nove partite e candidato al premio di miglior giocatore di ottobre, lo Scott della situazione: già quattro gol in Serie A contro i due di McT che però pareggia i conti con la doppietta in Champions. Già otto reti in totale per la coppia che non t’aspetti, i bomber di scorta del Napoli che un anno fa segnarono diciannove reti in due costruendo parte dello scudetto con i loro movimenti e le sponde sagge di Lukaku. Con Hojlund il Napoli è più verticale ma per entrambi resiste la volontà, a turno o insieme, di riempire l’area di rigore sfruttando sponde nuove. Bisogna far gol e nel Napoli, ormai, con loro, c’è l’imbarazzo della scelta. 

 

Fonte: CdS

 

