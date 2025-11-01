Adnkronos News

Ballando con le stelle, la sfida di Marcella Bella a Selvaggia Lucarelli: “Vieni in pista”

(Adnkronos) – "Chissà se prima o poi verrai su questa pista…". A Ballando con le stelle, alla fine, arriva la sfida di Marcella Bella a Selvaggia Lucarelli. La cantante, concorrente nello show condotto da Milly Carlucci, da settimane si lamenta per il trattamento che le riserva la giuria, ritenuta eccessivamente severa e poco coerente. La cantante, dopo l'esibizione nella sesta puntata, si rivolge in particolare a Lucarelli: "Devi provare per capire quanto sia difficile…", dice. "Io faccio la giudice. L'1 si dà anche a chi si muove male. E magari stessi ferma…", dice la giurata rivendicando la correttezza di valutazioni passate. "C'è stata tanta pubblicità e mi sono scordata come hai ballato. Nell'incertezza, dico che hai ballato benissimo", aggiunge. Marcella Bella si rivolge anche a Carolyn Smith, president di giuria: "Stimo moltissimo Carolyn, per questo quando mi dà un voto basso è un colpo al cuore". "Non posso darti 8, 9 o 10 quando non sei una ballerina da 10", la replica. Alla fine, l'unica sufficienza arriva da Guillermo Mariotto, che vota 7. Tutti gli altri giudici si tengono sotto la sufficienza 
