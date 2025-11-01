Napoli
CalcioNapoliNews

Ancona: “Napoli/Como…gara per nulla scontata!”

By Gabriella Calabrese
0

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Adriano Ancona, giornalista

Factory della Comunicazione

“Il Napoli non gioca una gara scontata col Como che in trasferta è una squadra pericolosa. Il Como saprà interpretare la gara al meglio e poi fuori casa riesce ad esprimersi bene. Jesus Rodriguez si è acceso e spento, ha avuto anche 3 giornate di squalifica dopo la Cremonese, ma può fare la differenza. E’ un giovanissimo, come tanti nel Como. Nico Paz non ha ancora segnato un gol in trasferta, ne ha fatti 4 gol consecutivi in casa. La tenuta difensiva è buona: nelle ultime 3 partite il Como ha subìto solo un gol, quello regalato al Verona. Per il resto, due partite contro Juve e Parma a porta chiusa è un segnale da interpretare per Conte. Vedo una gara molto aperta oggi, è un turno interessante per ciò che può offrire. I ragionamenti sulla classifica sono ancora troppo volubili, lo stesso Napoli batte l’Inter ma perde col Torino.

Il Como ha tutto per puntare all’Europa per cui credo che sarà importante questo confronto per il Napoli oggi. Napoli che vedo ancora un gradino sopra le altre”.

Potrebbe piacerti anche
News

L’ex Ventura: “Sugli infortuni bisogna anche farsi delle domande”

News

Roma – Festival Letteratura Sportiva: il programma completo. Si parte dal…

News

Nasce la prima community ufficiale azzurra

Calcio

Moggi: “Il presente di Spalletti lascia un po’ a desiderare”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.