Ancona: “Napoli/Como…gara per nulla scontata!”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Adriano Ancona, giornalista

“Il Napoli non gioca una gara scontata col Como che in trasferta è una squadra pericolosa. Il Como saprà interpretare la gara al meglio e poi fuori casa riesce ad esprimersi bene. Jesus Rodriguez si è acceso e spento, ha avuto anche 3 giornate di squalifica dopo la Cremonese, ma può fare la differenza. E’ un giovanissimo, come tanti nel Como. Nico Paz non ha ancora segnato un gol in trasferta, ne ha fatti 4 gol consecutivi in casa. La tenuta difensiva è buona: nelle ultime 3 partite il Como ha subìto solo un gol, quello regalato al Verona. Per il resto, due partite contro Juve e Parma a porta chiusa è un segnale da interpretare per Conte. Vedo una gara molto aperta oggi, è un turno interessante per ciò che può offrire. I ragionamenti sulla classifica sono ancora troppo volubili, lo stesso Napoli batte l’Inter ma perde col Torino.

Il Como ha tutto per puntare all’Europa per cui credo che sarà importante questo confronto per il Napoli oggi. Napoli che vedo ancora un gradino sopra le altre”.