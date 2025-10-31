Adnkronos News

Università Lum, venerdì 7 novembre cerimonia di inaugurazione anno accademico

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Venerdì 7 novembre 2025, alle ore 10.30, presso la nuova Aula Magna della Torre Rossi, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026 dell’Università Lum Giuseppe Degennaro. L’appuntamento di quest’anno riveste un significato particolarmente importante poiché ricorre il 25° anniversario del riconoscimento ufficiale della Lum da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca. Nel corso della Cerimonia, la nuova Aula Magna verrà intitolata al fondatore della Lum, il senatore Giuseppe Degennaro, in memoria della sua visione e il suo straordinario contributo alla crescita dell’ateneo. Ospite della cerimonia Jean Bouquot, presidente Ifac (International federation of accountants), che offrirà un contributo di alto profilo scientifico e istituzionale. 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

L’arena di Eicma ‘MotoLive’ compie vent’anni, Meda:…

Adnkronos News

Dal 4/11 l’82esima edizione di Eicma, Meda: “Ci aspettiamo nuovo…

Adnkronos News

Spazio: anche l’Abruzzo a Milano agli Stati generali della Space Economy

Adnkronos News

Spazio, Crosetto: “Infrastrutture spaziali spina dorsale dei servizi…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.