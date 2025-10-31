UFFICIALE SERIE B – Tutti gli arbitri dell’ 11/ma. Ad Avellino c’è Massimi, Dionisi alla Juve Stabia

La comunicazione dell’Aia
AVELLINO – REGGIANA Sabato 1/11 h. 12:30
MASSIMI
GIUGGIOLI – SANTAROSSA
IV: MARCHETTI
VAR: NASCA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
AVAR: RUTELLA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
CARRARESE – FROSINONE Sabato 1/11 h. 15:00
MARINELLI
LAUDATO – CEOLIN
IV: GALIPO’
VAR: PRONTERA
AVAR: COSSO
PADOVA – SUDTIROL Sabato 1/11 h. 15:00
PERRI
GALIMBERTI – GRASSO
IV: DRIGO
VAR: MONALDI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
AVAR: AURELIANO (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
VIRTUS ENTELLA – EMPOLI Sabato 1/11 h. 17:15
MARIANI
TEGONI – ZEZZA
IV: RESTALDO
VAR: MERAVIGLIA (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
AVAR: DI VUOLO (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
PALERMO – PESCARA Sabato 1/11 h. 19:30
ZANOTTI
CAPALDO – LUCIANI
IV: TURRINI
VAR: VOLPI
AVAR: GUALTIERI
BARI – CESENA h. 15:00
FOURNEAU
BITONTI – EMMANUELE
IV: URSINI
VAR: GIUA
AVAR: GHERSINI
CATANZARO – VENEZIA h. 15:00
PERENZONI
PRETI – CATALLO
IV: VINGO
VAR: MARINI
AVAR: PRENNA
MODENA – JUVE STABIA h. 15:00
DIONISI
NIEDDA – VOTTA
IV: BOZZETTO
VAR: SANTORO
AVAR: FERRIERI CAPUTI
MONZA – SPEZIA h. 17:15
LA PENNA
CECCON – BELSANTI
IV: CALZAVARA
VAR: BARONI
AVAR: PAGANESSI
SAMPDORIA – MANTOVA h. 19:30
MUCERA
MINIUTTI – CORTESE
IV: DI MARCO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DEL GIOVANE