UFFICIALE SERIE B – Tutti gli arbitri dell’ 11/ma. Ad Avellino c’è Massimi, Dionisi alla Juve Stabia

By Giuseppe Sacco
La comunicazione dell’Aia

 

AVELLINO – REGGIANA Sabato 1/11 h. 12:30

MASSIMI

GIUGGIOLI – SANTAROSSA

IV:      MARCHETTI

VAR:  NASCA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR:   RUTELLA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

 

CARRARESE – FROSINONE Sabato 1/11 h. 15:00

MARINELLI

LAUDATO – CEOLIN

IV:      GALIPO’

VAR:    PRONTERA

AVAR:      COSSO

 

PADOVA – SUDTIROL Sabato 1/11 h. 15:00

PERRI

GALIMBERTI – GRASSO

IV:       DRIGO

VAR: MONALDI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

AVAR: AURELIANO (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

 

VIRTUS ENTELLA – EMPOLI Sabato 1/11 h. 17:15

MARIANI

TEGONI – ZEZZA

IV:     RESTALDO

VAR:     MERAVIGLIA (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

AVAR:     DI VUOLO (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

 

PALERMO – PESCARA Sabato 1/11 h. 19:30

ZANOTTI

CAPALDO – LUCIANI

IV:      TURRINI

VAR:   VOLPI

AVAR:    GUALTIERI

 

BARI – CESENA h. 15:00

FOURNEAU

BITONTI – EMMANUELE

IV:     URSINI

VAR: GIUA

AVAR: GHERSINI

 

CATANZARO – VENEZIA h. 15:00

PERENZONI

PRETI – CATALLO

IV:     VINGO

VAR:    MARINI

AVAR:     PRENNA

 

MODENA – JUVE STABIA h. 15:00

DIONISI

NIEDDA – VOTTA

IV:     BOZZETTO

VAR:     SANTORO

AVAR:       FERRIERI CAPUTI

 

MONZA – SPEZIA h. 17:15

LA PENNA

CECCON – BELSANTI

IV:       CALZAVARA

VAR:     BARONI

AVAR:       PAGANESSI

 

SAMPDORIA – MANTOVA h. 19:30

MUCERA

MINIUTTI – CORTESE

IV:       DI MARCO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       DEL GIOVANE

