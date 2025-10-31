NewsCalcioSerie A

Tountouris: “Douvikas felice al Como, vuole portarlo in Europa. Morata uno stimolo, non un ostacolo. Fabregas ha grande fiducia in lui”

By Sara Di Fenza
0

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Paschalis Tountouris, agente di Tasos Douvikas. A seguire le sue parole:

Factory della Comunicazione

“Douvikas è contento della vittoria della squadra sull’Hellas Verona perchè ha permesso al Como di muovere la classifica e salire. Sul suo percorso personale, tengo a precisare che i gol stagionali di Douvikas sono già 5 e quindi non solo tenendo conto solo del campionato. Il suo obiettivo è dare il contributo massimo per raggiungere gli obiettivi del club. La Serie A ti offre l’opportunità di giocare partite stimolati e quella con il Napoli è certamente tra le più stimolanti possibili. Se Fabregas sceglierà Douvikas in attacco, il ragazzo darà il massimo per provare a battere i campioni d’Italia. La convivenza con Morata la vive come un’opportunità. E’ fantastico condividere lo spogliatoio e anche lo stesso ruolo con un calciatore che ha lo status di Alvaro Morata. Douvikas sta vivendo un percorso di crescita, ha un’età che lo colloca all’apice della sua carriera e poter nutrire il proprio bagaglio, che è già importante per un ragazzo che ha una grande etica per il lavoro, accanto ad un giocatore come Morata che può dargli tanto è un’occasione che si sta godendo. Douvikas è un attaccante moderno, ha grandi doti tattiche e ha tante caratteristiche che piacciono agli allenatori. Fabregas è sempre stato chiaro sulla fiducia che ha in Douvikas, per costruire una squadra importante c’è bisogno di grande competizione nello stesso ruolo. Non è un problema Morata per Douvikas, ma è anzi uno stimolo conquistare una maglia da titolare. Gli obiettivi del Como? La convenzione che ho è che il Como abbia una potenzialità enorme. Nel calcio le cose vanno fatte per step, ma se analizzo l’andamento del club dall’arrivo di Douvikas e quindi da gennaio in poi, col rullino di marcia che ha avuto sarebbe probabilmente arrivato in Europa se avesse iniziato così la stagione. Quindi, questo percorso è il continuo di quel percorso iniziato a gennaio e la naturale evoluzione sarebbe quella di portare il Como in Europa. Questa società ha veramente tutto per arrivare ad eccellere, ma nel calcio tra il dire e il fare c’è uno spazio da colmare. Quindi step by step, ma la potenzialità del Como è grandissima”.

Potrebbe piacerti anche
News

Fabio Viviani: “Spalletti darà equilibrio alla Juventus. Il Napoli di Conte ha…

News

SSC Napoli presenta la Membership “SONO NAPOLETANO”: il Club apre la sua prima…

News

Milinkovic-Savic e Anguissa nella “Best XI” della nona giornata di Serie A

News

Lukaku a Castel Volturno: il belga al lavoro per rientrare in tempo per la Supercoppa

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.