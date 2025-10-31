Tountouris: “Douvikas felice al Como, vuole portarlo in Europa. Morata uno stimolo, non un ostacolo. Fabregas ha grande fiducia in lui”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Paschalis Tountouris, agente di Tasos Douvikas. A seguire le sue parole:

“Douvikas è contento della vittoria della squadra sull’Hellas Verona perchè ha permesso al Como di muovere la classifica e salire. Sul suo percorso personale, tengo a precisare che i gol stagionali di Douvikas sono già 5 e quindi non solo tenendo conto solo del campionato. Il suo obiettivo è dare il contributo massimo per raggiungere gli obiettivi del club. La Serie A ti offre l’opportunità di giocare partite stimolati e quella con il Napoli è certamente tra le più stimolanti possibili. Se Fabregas sceglierà Douvikas in attacco, il ragazzo darà il massimo per provare a battere i campioni d’Italia. La convivenza con Morata la vive come un’opportunità. E’ fantastico condividere lo spogliatoio e anche lo stesso ruolo con un calciatore che ha lo status di Alvaro Morata. Douvikas sta vivendo un percorso di crescita, ha un’età che lo colloca all’apice della sua carriera e poter nutrire il proprio bagaglio, che è già importante per un ragazzo che ha una grande etica per il lavoro, accanto ad un giocatore come Morata che può dargli tanto è un’occasione che si sta godendo. Douvikas è un attaccante moderno, ha grandi doti tattiche e ha tante caratteristiche che piacciono agli allenatori. Fabregas è sempre stato chiaro sulla fiducia che ha in Douvikas, per costruire una squadra importante c’è bisogno di grande competizione nello stesso ruolo. Non è un problema Morata per Douvikas, ma è anzi uno stimolo conquistare una maglia da titolare. Gli obiettivi del Como? La convenzione che ho è che il Como abbia una potenzialità enorme. Nel calcio le cose vanno fatte per step, ma se analizzo l’andamento del club dall’arrivo di Douvikas e quindi da gennaio in poi, col rullino di marcia che ha avuto sarebbe probabilmente arrivato in Europa se avesse iniziato così la stagione. Quindi, questo percorso è il continuo di quel percorso iniziato a gennaio e la naturale evoluzione sarebbe quella di portare il Como in Europa. Questa società ha veramente tutto per arrivare ad eccellere, ma nel calcio tra il dire e il fare c’è uno spazio da colmare. Quindi step by step, ma la potenzialità del Como è grandissima”.