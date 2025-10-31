NewsCalcioNapoli

Stamaccioni: “Domani il Napoli è chiamato ad una grande prestazione”

Andrea Stramaccioni, allenatore e talent Dazn, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Sarà una partita bellissima, credo che il lavoro del Como è molto sottovalutato, la squadra di Fabregas ha una proposta di calcio molto interessante. Domani il Napoli è chiamato ad una grande prestazione, come se fosse uno scontro diretto.

Nico Paz è il capocannoniere del Como, trovano poco il gol col centravanti che giocano un calcio alla spagnola, giocano molto per la squadra. Paz è uno dei migliori trequartisti della Serie A, ama molto calciare da fuori e lo sa fare benissimo. Gilmour avrà un grande lavoro da fare, immagino un Napoli a trazione anteriore. Senza De Bruyne, Anguissa e McTominay tornano a fare gli incursori in area di rigore, tornano a fare quello che sanno fare meglio. Problema attaccanti in Serie A? Le squadre di testa stanno vivendo un problema di prolificità dei propri bomber”.

