SSC NAPOLI – Nuova disponibilità di biglietti per Napoli-Eintracht

SSC Napoli comunica che, in vista della gara Napoli-Eintracht Francoforte, considerata l’assenza dei tifosi della Squadra Ospite, il settore Ospiti Superiore sarà destinato alle attività sociali che il Club ha promosso durante l’intera stagione con scuole e settore giovanile.

Pertanto, si renderà disponibile un numero limitato di posti nel settore Distinti Inferiori, che saranno messi in vendita a partire da oggi, 31 Ottobre, alle ore 13:00.

Per tutte le informazioni relative a prezzi e modalità di acquisto, si invita a consultare il comunicato ufficiale dedicato alla gara.