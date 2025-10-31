xr:d:DAEgyHqjzUw:5566,j:48435786097,t:23030909
NewsIn EvidenzaNapoli

SSC NAPOLI – Nuova disponibilità di biglietti per Napoli-Eintracht

By Giovanni Esposito
SSC Napoli comunica che, in vista della gara Napoli-Eintracht Francoforte, considerata l’assenza dei tifosi della Squadra Ospite, il settore Ospiti Superiore sarà destinato alle attività sociali che il Club ha promosso durante l’intera stagione con scuole e settore giovanile.

Pertanto, si renderà disponibile un numero limitato di posti nel settore Distinti Inferiori, che saranno messi in vendita a partire da oggi, 31 Ottobre, alle ore 13:00.

Per tutte le informazioni relative a prezzi e modalità di acquisto, si invita a consultare il comunicato ufficiale dedicato alla gara.

