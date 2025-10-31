NewsCalcioNapoli

Rrahmani torna al centro del Napoli

By Vincenzo Buono
0

Dopo due mesi passati ai box a causa di un infortunio rimediato durante gli impegni con la nazionale kosovara, Amir Rrahmani è pronto a riprendersi la maglia titolare del Napoli, quella che la scorsa stagione non aveva mai tolto (38 presenze su 38 in campionato). Nel match di domani, in programma alle 18 al Maradona contro il Como il difensore centrale classe 1994 dovrebbe tornare titolare, stando a quanto riferito da Sky Sport. Nell’ultima partita, martedì scorso a Lecce, era rientrato tra i convocati, rimanendo però in panchina per l’intera durata dell’incontro.

Fonte: TMW

