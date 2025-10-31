Re-United a Napoli: Hojlund e McTominay, il Nord che vuole conquistare il Sud

In occasione del gol al Genoa, sul tiro respinto da Leali c’era proprio Hojlund appostato per ribadire in rete. A poca distanza, anche Scott: un anno fa, o comunque senza il danese, sarebbe stato McTominay il più rapido a ribadire in rete. Non è un caso, insomma, che tutti i gol dello scozzese in stagione fin qui siano arrivati senza l’attaccante danese in campo ma con Lucca o Neres . Ma già contro i rossoblù, nell’ultima vera gara insieme, si stava vedendo la differenza: movimenti già più omogenei, le zone dell’attacco riempite in maniera uniforme. Uno sul primo palo, l’altro sul secondo e viceversa. Il 4-3-3 potrà aiutare la transizione: Conte è convinto che tutti possano portare benefit alla sfida del gol, con il senso di Scott e la verve di Rasmus. Che non taglia più solo “a mezza-luna” verso il lato sinistro, ma ora sa anche spostarsi per lasciare spazio al compagno. Con McTominay pronto a perfezionare il suo rimorchio per dare una mano. E per superare anche l’impasse visto spesso a Old Trafford, quando i due si parlavano tanto in campo. Ora lo faranno al Maradona, perché tra Como e Eintracht dovranno caricarsi il Napoli sulle spalle.