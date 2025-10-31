Re-United a Napoli: Hojlund e McTominay, il Nord che vuole conquistare il Sud

In occasione del gol al Genoa, sul tiro respinto da Leali c’era proprio Hojlund appostato per ribadire in rete. A poca distanza, anche Scott: un anno fa, o comunque senza il danese, sarebbe stato McTominay il più rapido a ribadire in rete. Non è un caso, insomma, che tutti i gol dello scozzese in stagione fin qui siano arrivati senza l’attaccante danese in campo ma con Lucca o Neres. Ma già contro i rossoblù, nell’ultima vera gara insieme, si stava vedendo la differenza: movimenti già più omogenei, le zone dell’attacco riempite in maniera uniforme. Uno sul primo palo, l’altro sul secondo e viceversa. Il 4-3-3 potrà aiutare la transizione: Conte è convinto che tutti possano portare benefit alla sfida del gol, con il senso di Scott e la verve di Rasmus. Che non taglia più solo “a mezza-luna” verso il lato sinistro, ma ora sa anche spostarsi per lasciare spazio al compagno. Con McTominay pronto a perfezionare il suo rimorchio per dare una mano. E per superare anche l’impasse visto spesso a Old Trafford, quando i due si parlavano tanto in campo. Ora lo faranno al Maradona, perché tra Como e Eintracht dovranno caricarsi il Napoli sulle spalle.
In coppia sono entrati in campo al Via del Mare martedì, in coppia hanno lasciato gli spogliatoi a fine gara. Spalla a spalla. Lo sguardo non era rilassato, però, ma teso come se la partita andasse ancora giocata. Sarà felice Conte, che li vuole sulla corda sempre. Sembravano parlare già del Como, il match che potrà rivederli insieme. Una convivenza che ha fatto comunque bene: 18 le reti per Hojlund, 10 per il centrocampista scozzese. Per quattro volte sono andati in gol insieme, ma solo una volta hanno costruito – sempre insieme – un gol. Nella notte di Champions contro il Copenhagen, due anni fa, fu Scott a servire l’assist per la punta danese. La missione, è creare quel feeling ancora una volta, possibilmente più volte ancora. Re-United a Napoli, sotto la stessa bandiera. Due simboli del calcio del nord pronti a diventare esempi per vincere anche più a Sud.
Fonte: Il Mattino