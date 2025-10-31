NewsCalcioNapoli

Rasmus e Scott, da Manchester a Napoli: senza De Bruyne tocca a loro trascinare Conte

By Emanuela Menna
Dopo 41 partite condivise tra Inghilterra e Italia, Rasmus Højlund e Scott McTominay si ritrovano a Napoli, legati da un percorso comune che li ha portati dai giorni al Manchester United all’esperienza azzurra sotto Antonio Conte. Con Kevin De Bruyne fermo ai box per infortunio, il tecnico si affida a loro per guidare la squadra e ritrovare equilibrio e gol. Sabato contro il Como potrebbe aprirsi un nuovo capitolo della stagione, proprio come un anno fa, quando McTominay si sbloccò dando inizio a una splendida serie.

 

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino

