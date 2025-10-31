Napoli, striscia da record: 16 gare utili e primato da difendere contro il Como

Sedici partite senza sconfitte: è la straordinaria striscia positiva che il Napoli porta avanti tra la scorsa stagione e quella attuale, con una media punti complessiva di 2,625 e un rendimento casalingo perfetto nel 2025-2026. Dopo aver interrotto la serie negativa in trasferta a Lecce, gli azzurri si preparano ad affrontare il Como al Maradona per consolidare il primato in Serie A, condiviso con la Roma. Martedì, poi, la squadra di Conte cercherà riscatto in Champions League dopo la pesante sconfitta di Eindhoven contro il PSV.

Fonte: Corriere dello Sport