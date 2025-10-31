Napoli, il Maradona torna a riempirsi: doppio sold out, omaggio a Diego e Lukaku tifoso speciale

Il Maradona sarà esaurito per entrambe le prossime sfide del Napoli, con oltre cinquantamila spettatori a partita e più di centomila in totale in quattro giorni di calcio e passione. Le gare saranno accompagnate dalle celebrazioni per i 65 anni di Diego Armando Maradona, ricordato come il “dios del tempio”. La squadra di Conte, rinvigorita dalle vittorie contro Inter e Lecce, punta ora a confermarsi in campionato e a ritrovare slancio in Champions. Tra i tifosi sugli spalti ci sarà anche Romelu Lukaku, in città per completare la riabilitazione dopo l’infortunio: l’obiettivo è rientrare in campo a dicembre, ma per ora sarà il dodicesimo uomo del Napoli.

Factory della Comunicazione

Fonte: Corriere dello Sport