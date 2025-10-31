Napoli-Como, Fabregas e Nico Paz arrivano al Maradona

Il Napoli affronterà domani sera al Maradona il Como di Fabregas, per la decima giornata di campionato di Serie A. Il Corriere dello Sport scrive: “La prima tappa è in programma domani, dicevamo: il Como di Fabregas e Nico Paz arriva al Maradona con il suo talento e la sua freschezza, una gioventù bella e ricca di verve di cui anche Hojlund è fiero rappresentante. Hoj e Nico, 22 e 21 anni, saranno i trascinatori dei rispettivi attacchi in un pomeriggio di calcio che metterà di fronte una delle due prime in classifica e una delle più belle realtà emergenti in circolazione”.

