Napoli-Como, Fabregas e Nico Paz arrivano al Maradona

By Emilia Verde
Il Napoli affronterà domani sera al Maradona il Como di Fabregas, per la decima giornata di campionato di Serie A. Il Corriere dello Sport scrive: “La prima tappa è in programma domani, dicevamo: il Como di Fabregas e Nico Paz arriva al Maradona con il suo talento e la sua freschezza, una gioventù bella e ricca di verve di cui anche Hojlund è fiero rappresentante. Hoj e Nico, 22 e 21 anni, saranno i trascinatori dei rispettivi attacchi in un pomeriggio di calcio che metterà di fronte una delle due prime in classifica e una delle più belle realtà emergenti in circolazione”.

