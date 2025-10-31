NewsCalcioNapoli

Milinkovic-Savic e Anguissa nella “Best XI” della nona giornata di Serie A

By Sara Di Fenza
Vanja Milinkovic-Savic e André Frank Zambo Anguissa sono stati inseriti nella “Best XI” della nona giornata di Serie A, la formazione ideale che raccoglie i migliori giocatori del turno appena concluso.

L’ex portiere del Torino è stato tra i protagonisti assoluti della giornata grazie al rigore parato al giovane attaccante del Lecce

Dall’altra parte, Anguissa ha brillato nel centrocampo del Napoli, segnando due gol, rispettivamente contro Inter e poi Lecce, aiutando la sua squadra a portare a casa i tre punti contro un Lecce che non si e mai arreso.

La loro presenza nella “Best XI” premia due calciatori che, per motivi diversi, rappresentano colonne portanti nella squadra titolare azzurra.

