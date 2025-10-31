NewsCalcioNapoli

McTominay ritrova spazio: con il ritorno di Hojlund e un vero esterno, lo scozzese può sprigionare tutta la sua forza offensiva

By Sara Di Fenza
Il centrocampo dei Fantastici 4 ha perso uno dei suoi protagonisti.
In attesa del ritorno di Lobotka, oggi la linea mediana si regge su un Anguissa in grande forma e su un McTominay brillante accanto a Gilmour. È probabile che qualcosa cambi nell’assetto tattico, nei movimenti e nei collegamenti tra centrocampo e attacco, dove Rasmus è pronto a riprendersi il suo posto: entrambi, contro il Lecce, erano partiti dalla panchina e si erano visti solo nel finale.
Come cambia ora lo scenario? La mediana a tre e il possibile ritorno di un vero esterno sinistro — Neres più di Lang, al momento — potrebbero liberare tutta la potenza offensiva di Scott, persino più di quanto si sia visto finora.
Va però fatta una premessa: il “problema” realizzativo di McTominay in questo inizio di stagione non è stato De Bruyne, ma Hojlund. I movimenti del danese, infatti, diversi da quelli di Lukaku, spesso andavano a occupare proprio gli spazi che lo scozzese ama attaccare.

