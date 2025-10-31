Lukaku a Castel Volturno: il belga al lavoro per rientrare in tempo per la Supercoppa

Romelu Lukaku è arrivato questa mattina a Castel Volturno per iniziare il percorso di recupero che lo riporti in campo il prima possibile. Il centravanti belga, fermato da un problema muscolare che lo ha costretto ai box nelle ultime settimane, ha già iniziato il lavoro personalizzato con lo staff medico e atletico del Napoli.

Factory della Comunicazione

L’obiettivo dell’ex attaccante della Roma e dell’Inter è chiaro: tornare a disposizione di Antonio Conte per la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, in programma il 18 dicembre. Lukaku vuole essere protagonista in una sfida così importante, consapevole del peso che può avere la sua presenza nel reparto offensivo azzurro, soprattutto in una gara secca che vale un trofeo.

Il club partenopeo segue con attenzione i progressi del giocatore, che appare motivato e determinato a rientrare nei tempi previsti. Nelle prossime settimane lo staff tecnico valuterà l’evoluzione del suo recupero per capire se potrà tornare ad allenarsi in gruppo già prima della metà di dicembre.

Fonte: Sky Sport