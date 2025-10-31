NewsCalcioNapoli

Lukaku a Castel Volturno: il belga al lavoro per rientrare in tempo per la Supercoppa

By Sara Di Fenza
0

Romelu Lukaku è arrivato questa mattina a Castel Volturno per iniziare il percorso di recupero che lo riporti in campo il prima possibile. Il centravanti belga, fermato da un problema muscolare che lo ha costretto ai box nelle ultime settimane, ha già iniziato il lavoro personalizzato con lo staff medico e atletico del Napoli.

Factory della Comunicazione

L’obiettivo dell’ex attaccante della Roma e dell’Inter è chiaro: tornare a disposizione di Antonio Conte per la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, in programma il 18 dicembre. Lukaku vuole essere protagonista in una sfida così importante, consapevole del peso che può avere la sua presenza nel reparto offensivo azzurro, soprattutto in una gara secca che vale un trofeo.

Il club partenopeo segue con attenzione i progressi del giocatore, che appare motivato e determinato a rientrare nei tempi previsti. Nelle prossime settimane lo staff tecnico valuterà l’evoluzione del suo recupero per capire se potrà tornare ad allenarsi in gruppo già prima della metà di dicembre.

Fonte: Sky Sport

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli, il Maradona torna a riempirsi: doppio sold out, omaggio a Diego e Lukaku…

News

Napoli, striscia da record: 16 gare utili e primato da difendere contro il Como

News

A Piazza del Popolo a Roma, dal 6 all’8 novembre la quinta edizione del Festival…

News

“Uomini infami, destini infami”: lo striscione dei tifosi del Napoli contro Spalletti…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.