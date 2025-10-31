NewsCalcioNapoli

La SSC Napoli presenta la nuova Membership ufficiale

By Vincenzo Buono
La Ssc Napoli presenta la sua nuova Membership Ufficiale, che da domani 1 novembre, aprirà le porte alla prima community ufficiale di tifosi del Napoli nella storia quasi centenaria del club. Un progetto innovativo che rappresenta il primo passo della collaborazione tra Ssc Napoli e la nuova realtà di tecnologia sportiva Kda3, con lobiettivo di creare un legame diretto con i tifosi e pensato per offrire a tutti i sostenitori del Napoli un modo unico di vivere e condividere la loro passione. La Membership sarà disponibile in due piani: uno Free accessibile a tutti gratuitamente ed uno Premium al prezzo annuale di €75.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Napolista

