Kalidou Koulibaly, ex azzurro: “Napoli l’ho amata davvero. Ho sentito tantissimo amore e rispetto. L’Italia è razzista ma Napoli no”

Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli, ha parlato in un’intervista, in cui fra le altre cose ha sottolineato il rapporto profondo, ed il legame rimasto intatto cn la città partenopea. Il Corriere dello Sport scrive: “Napoli l’ho amata davvero. I tifosi impazziscono per il calcio e ti danno tutto. Ho sentito tantissimo amore e rispetto. L’Italia è razzista ma Napoli no». Parla a cuore aperto Kalidou Koulibaly. Il difensore, oggi all’Al-Hilal, ha parlato del suo passato azzurro al podcast “Zack en Roue Libre”. Non mancano retroscena, come la proposta shock arrivata dalla Premier: «Il Napoli aveva ricevuto un’offerta dallo United da 100 milioni e l’aveva rifiutata. L’avrei accettata. Il presidente mi aveva mancato di rispetto per come mi aveva parlato. Ancelotti mi dice di sapere dell’offerta ma che non sarei partito, altrimenti lui si sarebbe dimesso il giorno dopo». Koulibaly era pronto a partire prima dell’intervento dell’allenatore: «Alla fine ho fatto pace con il presidente». Nessun dubbio sul miglior attaccante con cui abbia mai giocato: «Higuain. Con Sarri è stato qualcosa di pazzesco», dice”.

