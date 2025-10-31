Il Napoli ha un record nei 5 tornei top d’Europa
Squadra imbattuta a Fuorigrotta da 16 partite: è la serie casalinga più lunga in Europa
Nessuno come Maradona. Il Maradona, lo stadio, la casa di ferro di un Napoli imbattuto da sedici partite messe in fila in tutte le competizioni tra la stagione precedente e quella giunta ora alla nona giornata di campionato, più tre della fase campionato di Champions. E ora, doppio impegno a Fuorigrotta: domani alle 18 contro il Como in Serie A e martedì alle 18.45 con l’Eintracht Francoforte in coppa. Due impegni decisamente complessi, quello con i tedeschi addirittura cruciale per continuare a inseguire la qualificazione agli ottavi e i playoff, ma anche la doppia chance di sfruttare e capitalizzare l’M-Factor, il fattore Maradona. L’ultima sconfitta in casa risale all’8 dicembre 2024 con la Lazio: dall’epoca, 13 vittorie e 3 pareggi tra campionato e coppe. Così suddivisi: 8 vittorie e i 3 pari nella stagione precedente, da dicembre a maggio, tutti in Serie A; e 5 vittorie quest’anno, 4 in A e una in coppa. L’unica in tre giornate, con lo Sporting Lisbona. Il dato strabiliante? Quella del Napoli è la striscia positiva in casa più lunga nei cinque tornei top d’Europa.
IL TOP. Nessuno come la squadra di Conte, insomma, tra Serie A, Premier, Liga, Bundesliga e Ligue 1. La seconda di questa speciale classifica gioca proprio in Francia, in Ligue 1: è il Monaco ed è imbattuto allo Stade Louis II da 13 partite. Tre in meno rispetto ai campioni d’Italia, i veri padroni di casa d’Europa, comodissimi sui divani di Fuorigrotta, grandi e spietati anfitrioni di un salotto inviolato da quasi un anno per il momento. La data dell’ultima sconfitta, dicevamo, è l’8 dicembre 2024: domani saranno 328 giorni.
