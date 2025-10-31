A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista e telecronista di Dazn Ricky Buscaglia:

“De Bruyne? È chiaro che il Napoli abbia perso un giocatore rilevante. È stato l’uomo dell’estate. Ho sempre visto Conte molto felice di avere De Bruyne dalla sua parte, anche se l’adattamento del belga in un calcio diverso stava richiedendo tempo. Ma penso che sarebbero stati raggiunti alti livelli, ed è un peccato perdere adesso un giocatore così importante.

Il Napoli deve rinunciare a un valore aggiunto molto importante.

Nico Paz non in grande spolvero?

Il Como andrà in Europa a occhi chiusi. Oggi vale una grande del campionato e può solo migliorare. Nico è uno dei cinque giocatori più forti del campionato e un allenatore che farà parlare di sé. Questa partita per il Napoli vale un big match, sarebbe un errore folle sottovalutare questa che è una squadra fortissima, che può solo migliorare e a gennaio può spendere più di tutti”.