(Grafico) – Napoli col tridente e Como con la velocità, le formazioni del CdS

By Giuseppe Sacco
Il Napoli è tornato in campo ieri al centro sportivo di Castel Volturno, dopo il giorno di riposo concesso da Conte al rientro dalla trasferta a Lecce: l’unico slot possibile, diciamo così, per godere di un po’ di meritato relax considerando che tra sabato e martedì sono in calendario due impegni ravvicinati molto delicati con il Como in campionato e l’Eintracht in Champions. Prima di tutto, però, la tappa di domani al Maradona contro la squadra di Fabregas (ore 18). Avversario sfrontato, pieno di qualità e soluzioni offensive, e di conseguenza partita molto impegnativa. Oggi Conte si esprimerà sulla convocazione di Lobotka, ormai all’ultimo passo verso il recupero, e ovviamente sulle altre scelte: oltre a Hojlund dovrebbero rientrare dal 1’ anche Spinazzola, McTominay e Neres dopo il turnover di Lecce. Nessun problema per Lang dopo il colpo alla coscia sinistra. Da valutare l’impiego di Rrahmani dall’inizio, fermo dalla seconda giornata e in panchina al Via del Mare.

 

Fonte e grafico CdS

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 31 ottobre

