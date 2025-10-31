NewsCalcioNapoli

Federica Zille: “Conte ha gestito al meglio la tensione dell’Inter. De Bruyne? Nessun problema di modulo, il 4-3-3 resta il più equilibrato”

By Emanuela Menna
0

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista di Dazn Federica Zille: “L’Inter contro la Fiorentina è entrata in campo un po’ contratto, ma poi si è presa i tre punti con merito. La Fiorentina in questo momento è un’avversaria complicata da comprendere. Di certo per i nerazzurri è stata una settimana complicata. Prima la sconfitta a Napoli e poi l’incidente che ha coinvolto Martinez. Le strategie mentali di Antonio Conte sono andate a buon fine. Non è un caso che l’allenatore abbia innescato il nervosismo di Dumfries. Da lì si è statenato il parapiglia. Forse aveva capito che sul 2-1 la partita poteva davvero riaprirsi. Il tema di un’Inter nervosa è venuto fuori, e credo che Conte sia stato molto incisivo anche nel dopo partita con le sue dichiarazioni. Infortunio De Bruyne? Non penso che ci sia stata una questione di moduli o di atteggiamenti. Non penso che possa essere considerato un problema, ma la coesistenza con tanti giocatori di peso a centrocampo ha creato degli equilibri nuovi che l’allenatore stava cercando. Abbiamo visto come McTominay si muove meglio nel 4-3-3, ma questo non vuol dire che il problema era De Bruyne. Forse il 4-3-3 è il modulo più bilanciato”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

SSC NAPOLI – Nuova disponibilità di biglietti per Napoli-Eintracht

News

Mandorlini: “Scudetto? Ecco la favorita. Al Napoli sta girando tutto…

News

RILEGGI IL LIVE| Spalletti: “Napoli? Mie parole travisate…”

News

SSC NAPOLI| Buon compleanno a Mathias Olivera!

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.