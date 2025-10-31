Federica Zille: “Conte ha gestito al meglio la tensione dell’Inter. De Bruyne? Nessun problema di modulo, il 4-3-3 resta il più equilibrato”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista di Dazn Federica Zille: “L’Inter contro la Fiorentina è entrata in campo un po’ contratto, ma poi si è presa i tre punti con merito. La Fiorentina in questo momento è un’avversaria complicata da comprendere. Di certo per i nerazzurri è stata una settimana complicata. Prima la sconfitta a Napoli e poi l’incidente che ha coinvolto Martinez. Le strategie mentali di Antonio Conte sono andate a buon fine. Non è un caso che l’allenatore abbia innescato il nervosismo di Dumfries. Da lì si è statenato il parapiglia. Forse aveva capito che sul 2-1 la partita poteva davvero riaprirsi. Il tema di un’Inter nervosa è venuto fuori, e credo che Conte sia stato molto incisivo anche nel dopo partita con le sue dichiarazioni. Infortunio De Bruyne? Non penso che ci sia stata una questione di moduli o di atteggiamenti. Non penso che possa essere considerato un problema, ma la coesistenza con tanti giocatori di peso a centrocampo ha creato degli equilibri nuovi che l’allenatore stava cercando. Abbiamo visto come McTominay si muove meglio nel 4-3-3, ma questo non vuol dire che il problema era De Bruyne. Forse il 4-3-3 è il modulo più bilanciato”.

Factory della Comunicazione