NewsCalcioRassegna Stampa

“Fabregas stravede per Conte, gara tosta. Non si discute il rigore del capitano”. Il pensiero di Brambati

By Giuseppe Sacco
0

MASSIMO BRAMBATI A RADIO MARTE

 

Factory della Comunicazione

“Conte fa bene a tenere il punto nella battaglia extracampo con Marotta e con l’Inter, perché in Italia così funziona. Conte, poi, è un maestro in queste cose, a creare determinate pressioni, a creare, secondo me, un livello di attenzione che è a 360° e riguarda anche il proprio spogliatoio e la propria società. In ogni caso – ha detto l’ex difensore, agente Fifa e commentatore tv a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre– a me quello che ha detto Marotta dopo la partita non mi è piaciuto. Innanzitutto perché per me il rigore su Di Lorenzo c’è. E lo dico dopo che mi sono confrontato con alcuni addetti ai lavori. Quando uno come Di Lorenzo è in completo possesso del pallone, può anche fermarsi, allargare le braccia o le gambe. E’ invece imprudente da parte di chi non è in possesso palla in quel momento e mi è vicino non fermarsi e tamponarmi. Come diceva sempre anche Boniek quando è stato mio allenatore. Per me Di Lorenzo in quel momento aveva il possesso palla, non era un contrasto su un pallone vagante. Era davanti e il contatto c’è stato. L’assenza di De Bruyne è molto importante in generale e specie nelle rotazioni. Perché Conte ha un giocatore in meno da schierare e ora che c’è una partita ogni tre giorni fa la differenza avere o non avere uno come De Bruyne nelle rotazioni. E’ una follia insinuare che il belga fosse un problema. Sabato c’è Napoli-Como, partita complessa perché quella lariana è una squadra difficilissima da affrontare. Gioca bene, muove benissimo la palla, fa tanto possesso e ha un allenatore che stravede per Conte, essendone stato allievo al Chelsea. Sarà una partita dura, ma il Napoli sta recuperando alcuni elementi e questo è molto importante”

Potrebbe piacerti anche
X

(Grafico) – Napoli col tridente e Como con la velocità, le formazioni del CdS

News

Questa mattina il primo episodio di “Parola ai Tifosi”, il podcast dedicato a voi…

News

CdS Campania – “HOJLUND O NIENTE”. Sarà vero Napoli, agirà al…

News

Sky – “Il Napoli più forte dei bianconeri anche se miglioreranno con…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.