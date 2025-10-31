Adnkronos News

Coppe europee, presto una finale a Torino? La candidatura della città

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – La città di Torino con lo Juventus Stadium è candidata a ospitare le finali di Europa League e Conference League del 2028 e 2029. Lo ha reso noto la Uefa, che ha ricevuto dichiarazioni di interesse da parte di quindici federazioni affiliate per le finali delle competizioni per club nel 2028 e nel 2029. Lo scrive la Figc sul suo sito. Le altre città candidate a ospitare le finali di Europa League sono Parigi o Lione (Francia, 2028 e 2029), Bucarest (Romania, 2028 e 2029), Belgrado (Serbia, 2028) e Ankara (Turchia, 2029), mentre per le finali di Conference League sono in corsa Lille (Francia, 2028 e 2029), Budapest (Ungheria 2028 e 2029), Astana o Almaty (Kazakistan, 2028 e 2029), Danzica (Polonia, 2028 e 2029) ed Helsinki (Finlandia, 2029). 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Tumori, epatologa Gaia: “Fondamentale ambulatorio con 2 specialisti…

Adnkronos News

Garattini ‘smonta’ il digiuno: “Conta quanto si mangia, non…

Adnkronos News

Tumori, oncologo Di Maio: “Collaborazione tra specialisti cruciale anche in…

Adnkronos News

Pietrangeli, risposta a Panatta con polemica: “Non sei l’unico ad aver…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.