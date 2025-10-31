NewsCalcioIn Evidenza

Como: “La tifoseria è pronta al fatto che prima o poi si arriverà in Europa”

By Emanuele Arinelli
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista de “La Provincia di Como” Nicola Cenci:

 

“Si parla del Como come una realtà nuova, e questo è sicuramente vero. Ma sulle copertine ci vanno soltanto Paz e Fabregas, però il Como è molto di più. Questa è una grande realtà, ormai concreta. È un progetto. La tifoseria è pronta al fatto che prima o poi si arriverà in Europa. Questo club lavora bene.

Pur avendo disponibilità finanziare sta dimostrando di azzeccare le scelte dal punto di vista calcistico, senza buttare via soldi. Ecco perché c’è la sensazione che questo Como può davvero arrivare lontano.

La squadra è stata costruita con competenza, e già oggi si può parlare di una realtà che penso abbia pochi paragoni”.

