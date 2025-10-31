NewsCalcioRassegna Stampa

CdS – Hojlund, all in tra Como e Eintracht

By Emilia Verde
0

L’attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, è stato per fortuna recuperato, dati i tanti infortunati in casa azzurra, e contro il Como sarà in casa dal primo minuto. Il Corriere dello Sport scrive: “Già, prima della pausa forzata stava andando tutto alla perfezione: dal primo al 12 ottobre, e dunque in quattro partite, aveva collezionato 6 reti. Tre con il Napoli: due in Champions contro lo Sporting e una contro il Genoa in campionato; e altrettante con la Danimarca nelle gare di qualificazione al prossimo Mondiale con Bielorussia (2) e Grecia (1). Inarrestabile, in grande forma, eguagliato nel periodo finanche Haaland. Poi, lo stop: vittima anche lui di questa specie di sortilegio che ha colpito il Napoli sin da agosto. Volendo, però, il bicchiere è mezzo pieno: danni limitati, è andata decisamente peggio a De Bruyne, prevenzione e recupero in tre mosse. Con rilancio graduale martedì a Lecce e all in tra Como e Eintracht”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Galia, ex calc.: “Ecco cosa dovranno fare gli azzurri per vincere sul Como di…

News

Anders Hojlund, papà di Rasmus: “Mio figlio è pazzo della città, squadra e…

News

Riascolta (30/10/25)Calcio Sprint “Alessia Bartiromo” e Diego Marino in…

News

Ulivieri, Assoallenatori: “Napoli-Como? La sfida tra il calcio efficace di…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.