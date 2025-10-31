CdS – Hojlund, all in tra Como e Eintracht

L’attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, è stato per fortuna recuperato, dati i tanti infortunati in casa azzurra, e contro il Como sarà in casa dal primo minuto. Il Corriere dello Sport scrive: “Già, prima della pausa forzata stava andando tutto alla perfezione: dal primo al 12 ottobre, e dunque in quattro partite, aveva collezionato 6 reti. Tre con il Napoli: due in Champions contro lo Sporting e una contro il Genoa in campionato; e altrettante con la Danimarca nelle gare di qualificazione al prossimo Mondiale con Bielorussia (2) e Grecia (1). Inarrestabile, in grande forma, eguagliato nel periodo finanche Haaland. Poi, lo stop: vittima anche lui di questa specie di sortilegio che ha colpito il Napoli sin da agosto. Volendo, però, il bicchiere è mezzo pieno: danni limitati, è andata decisamente peggio a De Bruyne, prevenzione e recupero in tre mosse. Con rilancio graduale martedì a Lecce e all in tra Como e Eintracht”.

Factory della Comunicazione