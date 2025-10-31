CDS-De Laurentiis premia Dino Zoff: “Un simbolo del Calcio italiano”
Come riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, nella giornata di ieri, Aurelio De Laurentiis ha premiato Dino Zoff con il Premio De Sanctis, che viene assegnato a chi si è distinto nella propria carriera dei valori del rispetto e della legalità. Il presidente azzurro ha rilasciato anche alcune dichiarazioni.
«Un piacere premiare un grande campione come Dino Zoff per il “Premio De Sanctis, sport rispetto e legalità”. Non dimentico che Zoff è stato il portiere del Napoli per cinque anni, oltre a essere un simbolo del calcio italiano». Così ieri mattina su X Aurelio De Laurentiis, sorridente in foto a Roma accanto all’ex portiere azzurro. Il presidente del Napoli nei giorni scorsi ha anche parlato a Rsi raccontando la sua avventura azzurra: «Quando sono arrivato nel calcio non ne sapevo nulla: pensavo che il 4-4-2 fosse un modo di sedersi a tavola. Da ragazzo avevo giocato a basket. Ci sono ottantacinque milioni di tifosi nel Napoli, quindici negli Usa, ma sento di essere amato dai più». Poi una curiosità: «Una volta a Torino mi chiese un autografo un tifoso della Juve. Vuol dire che rappresento una diversità».