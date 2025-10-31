NewsCalcioRassegna Stampa

CdS Campania – “HOJLUND O NIENTE”. Sarà vero Napoli, agirà al centro del tris offensivo

By Giuseppe Sacco
0

La regola di Hojlund è il gol

 

Factory della Comunicazione

 

Domani tornerà titolare al centro del tridente dopo quattro partite

 

Poi la grande notte di Champions Conte ha l’uomo in più  

 

Rasmus si riprende la scena: domani contro il Como, e martedì contro l’Eintracht in Champions, toccherà a lui completare il tridente dall’inizio. Sarà Hojlund a recitare da numero 9 – con il numero 19 – e da centravanti di una squadra che da quando non c’è lui dal primo minuto in campo non ha mai registrato un gol di un attaccante. Ras ha saltato le tre partite con Torino, Psv e Inter a causa di un affaticamento muscolare accusato al rientro dall’ultima sosta, e martedì a Lecce è invece saltato in corsa sulla partita a una mezzoretta dalla fine. Da domani, però, la storia cambierà: sarà lui, il titolare al centro dell’attacco. Sarà Hojlund a fare il totem del tris offensivo che con ogni probabilità sarà completato da Politano e Neres. E al Maradona potrà ricominciare a fare quello che gli stava riuscendo perfettamente nell’ultimo periodo: segnare, collezionare gol. Quattro con il Napoli in sei partite, otto in dieci partite prima di fermarsi tra il club la nazionale danese: il miglior avvio di stagione della sua carriera.

 

Fonte: CdS

Potrebbe piacerti anche
News

Sky – “Il Napoli più forte dei bianconeri anche se miglioreranno con…

Su X.com

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 31 ottobre

News

Bucchioni mette in guardia Conte: “Occhio alla Roma”

News

Predetto da AdL e portò lo scudetto, l’amico di Spalletti a RPN: “Non lo…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.