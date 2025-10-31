CdS Campania – “HOJLUND O NIENTE”. Sarà vero Napoli, agirà al centro del tris offensivo

La regola di Hojlund è il gol

Domani tornerà titolare al centro del tridente dopo quattro partite

Poi la grande notte di Champions Conte ha l’uomo in più

Rasmus si riprende la scena: domani contro il Como, e martedì contro l’Eintracht in Champions, toccherà a lui completare il tridente dall’inizio. Sarà Hojlund a recitare da numero 9 – con il numero 19 – e da centravanti di una squadra che da quando non c’è lui dal primo minuto in campo non ha mai registrato un gol di un attaccante. Ras ha saltato le tre partite con Torino, Psv e Inter a causa di un affaticamento muscolare accusato al rientro dall’ultima sosta, e martedì a Lecce è invece saltato in corsa sulla partita a una mezzoretta dalla fine. Da domani, però, la storia cambierà: sarà lui, il titolare al centro dell’attacco. Sarà Hojlund a fare il totem del tris offensivo che con ogni probabilità sarà completato da Politano e Neres. E al Maradona potrà ricominciare a fare quello che gli stava riuscendo perfettamente nell’ultimo periodo: segnare, collezionare gol. Quattro con il Napoli in sei partite, otto in dieci partite prima di fermarsi tra il club la nazionale danese: il miglior avvio di stagione della sua carriera.

Fonte: CdS