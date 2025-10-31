Agente di Da Cunha: “A Como ha trovato la sua dimensione. Fabregas gli ha cambiato ruolo, ora pensa in grande. Napoli? Mai nessun contatto”

“Da Cunha ha trovato la sua dimensione nel Como. Il club con il suo allenatore gli ha cambiato ruolo già da un anno e lui sta dimostrando ogni giorno il suo valore, stupisce di giorno in giorno. Fabregas ha trovato il ruolo giusto per lui, neanche il ragazzo si aspettava di poter fare certe cose. Poi Lucas è un ragazzo molto serio, non salta un allenamento, sente la fiducia della società e del mister e quindi prova sempre a fare di più. Da Cunha non è uno che segna tanti gol, è un giocatore altruista, pensa sempre a giocare per la squadra e se vede un compagno in una posizione migliore, non ci pensa un attimo a passargli il pallone. Il Como ha fatto un buon mercato, sono arrivati giocatori importanti e ciò che manca è una qualificazione europea. Credo che quest’anno cercheranno l’Europa, è un mio pensiero, ma credo che la squadra debba pensare in grande perchè la squadra c’è.