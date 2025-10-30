Su X.comCalcioNews

Spalletti chiamato a subentrare per la 4ª volta, i precedenti

By Giuseppe Sacco
0

Nel corso della sua carriera Spalletti è subentrato solamente quattro volte senza avere iniziato la stagione. La prima nell’aprile del 1994, una storia di grande successo: l’Empoli rischiava di retrocedere e lo portò, da tecnico interinale, alla salvezza (da penultimo vincendo contro lo Spezia ai playout) per poi essere promosso nel 1995-1996: due promozioni consecutive sul campo. Dal marzo 2001 sostituì De Canio all’Udinese (in A per le ultime undici partite e solo dieci punti conquistati) mentre l’anno successivo passò in B con l’Ancona: 29 punti in 20 gare per un tranquillo ottavo posto. Da lì in poi quattordici anni senza subentrare a nessuno, ma a metà del 2016-2017 lo richiamò la Roma che aveva lasciato ad agosto 2009 con le dimissioni: quattordici vittorie, quattro pareggi e una sconfitta, fino al terzo posto che, di fatto, lo rilanciò dopo cinque stagioni allo Zenit San Pietroburgo e quasi due anni sabbatici. Tre buone esperienze e una deludente, ora la Juventus almeno fino al 30 giugno 2026. Fonte: CDS

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
X

Sorpresa Coppa D’Africa? Zambo potrebbe non partire, i dettagli

News

Alberto Pizzo omaggia Maradona suonando nel cielo di Tokio le note de “El Tango del…

News

CdS Campania – “MAI PIU’ SENZA FRANK”. Trattativa…

X

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive nazionali del 30…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.