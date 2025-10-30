XCalcioNews

Sorpresa Coppa D’Africa? Zambo potrebbe non partire, i dettagli

By Giuseppe Sacco
Più passa il tempo e più s’avvicina anche l’inizio della Coppa d’Africa, in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio in Marocco. Un appuntamento fondamentale per tutte le nazionali africane, compreso il Camerun di Anguissa, ma anche un incubo per le società che devono rinunciare per un periodo indefinito, e comunque lungo, a giocatori fondamentali come Anguissa. Il Napoli, già privo dell’infortunato De Bruyne, si sta guardando intorno e per gennaio valuta Kobbie Mainoo dello United, magari in prestito, ma per sostituire Frank ci vuole altro, servono muscoli. Però è molto complesso. Non c’è un altro come lui, no, ma all’improvviso potrebbe nascere una possibilità inattesa: se tutti gli incastri funzioneranno a dovere, Anguissa potrebbe anche riflettere in armonia con tutti sull’opportunità di rinunciare alla Coppa. Un’ipotesi difficile ma non impossibile, da non scartare a priori ma anche da valutare con attenzione estrema: si vedrà, le prossime settimane saranno fondamentali sotto tanti aspetti. Campionato, Champions, rinnovo, Coppa d’Africa: e al centro, sempre Anguissa. Al centro di tutto: l’irrinunciabile.  Fonte; CdS

