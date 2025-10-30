Adnkronos News

Sonego-Medvedev oggi a Parigi: orario, precedenti e dove vederla

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Torna in campo Lorenzo Sonego. Oggi, giovedì 30 ottobre, l'azzurro affronta Daniil Medvedev nel terzo turno del Masters 1000 di Parigi. Il torinese arriva dalla bellissima vittoria contro il connazionale Lorenzo Musetti, mentre il russo è reduce dal comodo successo contro Dimitrov. Ecco orario, precedenti e dove vedere la partita in tv e streaming Il match tra Sonego e Medvedev è in programma oggi sul Court 1 come ultimo match di giornata. Sono tre i precedenti tra i due e ad avere la meglio è sempre stato il russo. 
Sonego-Medvedev sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e Tennis Tv 
