Serie A: Cagliari 1-2 Sassuolo. Tre punti fondamentali per i Neroverdi

Partita a nervi tesissimi tra Cagliari e Sassuolo con tanto in palio. Il primo tempo è stato molto equilibrato e tranquillo, mentre il secondo si è acceso.

Il Sassuolo ha sbloccato il match con la rete di Laurienté al minuto 54′.

Dopo la rete subita il Cagliari ha immediatamente provato a reagire, subendo però il raddoppio di Pinamonti nel loro momento migliore.

Tornano a reagire i padroni di casa gettandosi in attacco e trovando il goal del 1-2 con Sebastiano Esposito.

Rete che però non servirà a nulla visto che il match termina così. Vittoria fondamentale per il Sassuolo che sale a 13 punti, mettendosi momentaneamente al decimo posto.

Di seguito il tabellino del match.

CAGLIARI 1-2 SASSUOLO Cagliari (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Idrissi, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho; Esposito; Borrelli. Allenatore: Pisacane. Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

CAMPO: Unipol Domus (Cagliari). ARBITRO: Luca PAIRETTO. GOL: 54′ Laurienté, 65′ Pinamonti, 73′ Sebastiano Esposito. ASSIST: 65′ Volpato, 73′ Felici. AMMONITI: 12′ Folorunsho, 37′ Thorstvedt, 58′ Obert, 86′ Fadera, 89′ R. Idrissi, 90′ Walukiewicz, 90’+6′ Iannoni, 90’+8′ Caprile. RECUPERO: +2′, +6′.