NewsCalcioSerie A

Serie A: Cagliari 1-2 Sassuolo. Tre punti fondamentali per i Neroverdi

Lauriente e Pinamonti stendono il Cagliari alla Unipol Domus

By Guido Russo
0

Partita a nervi tesissimi tra Cagliari e Sassuolo con tanto in palio. Il primo tempo è stato molto equilibrato e tranquillo, mentre il secondo si è acceso.

Factory della Comunicazione

Il Sassuolo ha sbloccato il match con la rete di Laurienté al minuto 54′.

Dopo la rete subita il Cagliari ha immediatamente provato a reagire, subendo però il raddoppio di Pinamonti nel loro momento migliore.

Tornano a reagire i padroni di casa gettandosi in attacco e trovando il goal del 1-2 con Sebastiano Esposito.

Rete che però non servirà a nulla visto che il match termina così. Vittoria fondamentale per il Sassuolo che sale a 13 punti, mettendosi momentaneamente al decimo posto.

Di seguito il tabellino del match.

CAGLIARI 1-2 SASSUOLO

Cagliari (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Idrissi, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho; Esposito; Borrelli. Allenatore: Pisacane.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

CAMPO: Unipol Domus (Cagliari).
ARBITRO: Luca PAIRETTO.
GOL: 54′ Laurienté, 65′ Pinamonti, 73′ Sebastiano Esposito.
ASSIST: 65′ Volpato, 73′ Felici.
AMMONITI: 12′ Folorunsho, 37′ Thorstvedt, 58′ Obert, 86′ Fadera, 89′ R. Idrissi, 90′ Walukiewicz, 90’+6′ Iannoni, 90’+8′ Caprile.
RECUPERO: +2′, +6′.

A cura di Guido Russo

Potrebbe piacerti anche
News

Serie A: Le formazioni ufficiali di Pisa – Lazio

News

Koulibaly: “Con Sarri litigavamo sempre, ma mi ha reso un difensore migliore”

News

Spalletti-Juventus: Ci siamo! Domani la conferenza stampa di presentazione

News

Koulibaly: “Napoli, un amore vero. È come l’Africa in Europa”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.