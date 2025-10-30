Serie A: Cagliari 1-2 Sassuolo. Tre punti fondamentali per i Neroverdi

Partita a nervi tesissimi tra Cagliari e Sassuolo con tanto in palio. Il primo tempo è stato molto equilibrato e tranquillo, mentre il secondo si è acceso.
Il Sassuolo ha sbloccato il match con la rete di Laurienté al minuto 54′.
Dopo la rete subita il Cagliari ha immediatamente provato a reagire, subendo però il raddoppio di Pinamonti nel loro momento migliore.
Tornano a reagire i padroni di casa gettandosi in attacco e trovando il goal del 1-2 con Sebastiano Esposito.
Rete che però non servirà a nulla visto che il match termina così. Vittoria fondamentale per il Sassuolo che sale a 13 punti, mettendosi momentaneamente al decimo posto.
Di seguito il tabellino del match.
CAGLIARI 1-2 SASSUOLO
Cagliari (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Idrissi, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho; Esposito; Borrelli. Allenatore: Pisacane.
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
A cura di Guido Russo