NewsCalcioRassegna Stampa

Rinnovo Anguissa, le parti non sono ancora vicine, ma la voglia di continuare insieme sì

By Emilia Verde
0

Il centrocampista del Napoli, Frank Zambo Anguissa, che voci di mercato volevano in Turchia, e Arabia, questa estate, si dimostra sempre più imprescindibile nelle dinamiche del gioco di Conte. Il rinnovo del suo contratto, scadente nel 2027, è argomento importante, e so discute affinchè si porti avanti il legame fra le due parti. Il Corriere dello Sport scrive: “Il suo contratto scadrà nel 2027 e con il Napoli sta discutendo il rinnovo da un po’: resiste una certa distanza tra domanda e offerta, sì, ma la voglia di continuare insieme è reciproca a dispetto della corte del Galatasaray e di qualche club arabo. La prossima settimana è in agenda un nuovo incontro con il suo entourage, segnale chiaro di una trattativa aperta più che mai”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli-Como, possibile convocazione per Lobotka

News

Per De Bruyne operazione riuscita perfettamente, ora comincia l’iter per il…

News

Festa “da paura” per gli azzurri. Serata Halloween per loro, con maschere…

News

La vita comincia a trent’anni, per Anguissa è ancora tempo di…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.