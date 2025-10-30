Rinnovo Anguissa, le parti non sono ancora vicine, ma la voglia di continuare insieme sì

Il centrocampista del Napoli, Frank Zambo Anguissa, che voci di mercato volevano in Turchia, e Arabia, questa estate, si dimostra sempre più imprescindibile nelle dinamiche del gioco di Conte. Il rinnovo del suo contratto, scadente nel 2027, è argomento importante, e so discute affinchè si porti avanti il legame fra le due parti. Il Corriere dello Sport scrive: “Il suo contratto scadrà nel 2027 e con il Napoli sta discutendo il rinnovo da un po’: resiste una certa distanza tra domanda e offerta, sì, ma la voglia di continuare insieme è reciproca a dispetto della corte del Galatasaray e di qualche club arabo. La prossima settimana è in agenda un nuovo incontro con il suo entourage, segnale chiaro di una trattativa aperta più che mai”.

