Predetto da AdL e portò lo scudetto, l’amico di Spalletti a RPN: “Non lo dimentichino i tifosi”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carmine Esposito, allenatore e grande amico di Luciano Spalletti:

“Il suo arrivo alla Juventus è una bella gatta da pelare (ride ndr)… Non so cosa dire, da tifoso napoletano sappiamo tutti cosa significa andare ad allenare i bianconeri. Sto sentendo tante critiche, ma lui è un professionista e fa le scelte migliori per lui. Se ho sentito Luciano? No, ma sono sicuro che c’avrà pensato a lungo. Secondo me nelle sue parole si leggeva già la voglia di prendersi una forte rivincita dopo la Nazionale. Non vedeva l’ora di rimettersi in gioco. Poi ricordiamo tutti le sue parole nel 2023, ma deve restare il bel ricordo dello Scudetto vinto. Vedremo a dicembre quando si incroceranno tutti e due sul rispettivo cammino. Spero che la piazza di Napoli non dimentichi quell’anno indifferentemente da come è andata. La Juventus ora con Spalletti? Ha tanto materiale a disposizione, può fare benissimo. Non sarà facile, ma dovrà subito dare una scossa dal punto di vista dei risultati. Se gli viene dato tempo, spero possa far bene. Rivincita nei confronti di De Laurentiis? Tra di loro non è mai scattata la scintilla, questo è noto. Il presidente lo conosciamo ed era stato il primo a pronosticare l’arrivo di Luciano alla Juventus… Alla fine c’ha avuto ragione”.