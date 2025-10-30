Per De Bruyne operazione riuscita perfettamente, ora comincia l’iter per il recupero

Il centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne, infortunatosi sabato scorso, durante la gara al Maradona contro l’Inter, è stato operato ieri ad Anversa. Il Corriere dello Sports scrive in merito: “Kevin De Bruyne è stato operato ieri ad Anversa. L’intervento, eseguito dal professor Geert Declercq all’AZ Monica di Anversa, è perfettamente riuscito. A confermarlo è stata la nota ufficiale del Napoli: «De Bruyne, assistito durante l’operazione dal responsabile dello staff medico azzurro Raffaele Canonico, proseguirà la prima fase post chirurgica del suo iter riabilitativo in Belgio». Il centrocampista, partito lunedì da Capodichino insieme con la famiglia e alcuni collaboratori, aveva raggiunto il Belgio per prepararsi all’operazione dopo la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra subita sabato scorso contro l’Inter. KDB conosce bene la strada della riabilitazione: nell’agosto del 2023 era già stato operato al bicipite femorale della coscia destra – ma in una zona diversa – e restò fuori per quasi cinque mesi dal Manchester City. Stavolta i tempi stimati sono più brevi — tra i tre e i quattro mesi —, ma dipenderanno dalle risposte che arriveranno dal muscolo nelle prossime settimane. Dopo l’operazione, il fuoriclasse belga ha lasciato la clinica. «Sta bene», ha assicurato Lieven Maesschalck,

ex fisioterapista del Belgio che seguirà da vicino il recupero nel suo centro Move to Cure di Anversa, la struttura in cui anche Lukaku ha completato la prima parte della sua riabilitazione”.